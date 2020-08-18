Рейс с гумпомощью от Украины вылетит в Ливан 19 августа, - посол

18 августа, 2020, 19:52

Украина завершает подготовку партии гуманитарной помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте, которую планируют отправить утром 19 августа

Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в Facebook.

"Завершается загрузка гуманитарной помощи Украине на самолет АН-72. Как и просили ливанцы, это медицинские препараты и пшеничная мука. Завтра утром - вылет на Бейрут", - написал он.

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.

Взрывная волна достигла Кипра, расположенного в 250 км к юго-западу от города.

Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $3 млрд.

Посольство Украины в Ливане выплатило единовременное пособие 16 пострадавшим от взрыва в Бейруте украинцам.

Впоследствии, правительство Украины выделило гуманитарную помощь Ливану, страна пострадала от масштабного взрыва в столице Бейруте.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что выплата пострадавшим украинцам от взрыва в Бейруте предусмотрена в виде двукратной суммы суточных расходов по стране, то есть $156 на человека.

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