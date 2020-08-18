Рейс с гумпомощью от Украины вылетит в Ливан 19 августа, - посол
18 августа, 2020, 19:52
Украина завершает подготовку партии гуманитарной помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте, которую планируют отправить утром 19 августа
Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в Facebook.
"Завершается загрузка гуманитарной помощи Украине на самолет АН-72. Как и просили ливанцы, это медицинские препараты и пшеничная мука. Завтра утром - вылет на Бейрут", - написал он.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.
- Взрывная волна достигла Кипра, расположенного в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $3 млрд.
- Посольство Украины в Ливане выплатило единовременное пособие 16 пострадавшим от взрыва в Бейруте украинцам.
- Впоследствии, правительство Украины выделило гуманитарную помощь Ливану, страна пострадала от масштабного взрыва в столице Бейруте.
- Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что выплата пострадавшим украинцам от взрыва в Бейруте предусмотрена в виде двукратной суммы суточных расходов по стране, то есть $156 на человека.
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