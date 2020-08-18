Разговор о ситуации в Беларуси: генерал-майор СБУ Виктор Ягун в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
18 августа, 2020, 14:00
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Разговор о ситуации в Беларуси и о вызовах, которые стоят сейчас перед Украиной. Охлаждение отношений между официальным Минском и Киевом, "вагнеровцы", которых Беларусь отдала не Украине, а России.
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с генерал-майором СБУ Виктором Ягуном.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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