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Espreso.tvМир"Уходи!": В центре Минска 10 тыс. белорусов провели митинг

"Уходи!": В центре Минска 10 тыс. белорусов провели митинг


фото: TUT.by
В Минске протестующие начали собираться у Дома правительства на площади Независимости около 19:00

Об этом сообщает TUT.by.

"Они принесли с собой несколько столов, выложили на них фрукты, печенье, сушки, конфеты, поставили бутылки с водой и стаканчики", - говорится в сообщении.

На митинге не было ни сцены, ни ораторов. Люди время от времени начинали скандировать "Да здравствует Беларусь!" и "Уходи!". Также они скандировали названия бастующих заводов - "МЗКТ", "БелАЗ", "БМЗ".

Когда стемнело, участники митинга зажгли тысячи фонариков.

Около 22 часов митинг закончился. Его участники разошлись, скандируя "Каждый день!", "Суд!", "До конца!".

Такие же митинги прошли сегодня вечером в Гомеле, Бресте, Гродно, Бобруйске и других городах.

 
 

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