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Espreso.tvСпорт"Лейпциг" - ПСЖ: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

"Лейпциг" - ПСЖ: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 18 августа, в полуфинале Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" сыграет против французского ПСЖ

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале немцы сенсационно одолели "Атлетико" со счетом 2: 1, а французы победили итальянскую "Аталанту" - 2: 1.

В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Лион" - "Бавария".

Лига чемпионов

полуфинал

18 августа

"Лейпциг" (Германия) - ПСЖ (Франция)

Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

 

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