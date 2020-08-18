"Лейпциг" - ПСЖ: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
18 августа, 2020, 07:15
Сегодня, 18 августа, в полуфинале Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" сыграет против французского ПСЖ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В четвертьфинале немцы сенсационно одолели "Атлетико" со счетом 2: 1, а французы победили итальянскую "Аталанту" - 2: 1.
В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Лион" - "Бавария".
Лига чемпионов
полуфинал
18 августа
"Лейпциг" (Германия) - ПСЖ (Франция)
Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила испанскую "Барселону" со счетом 8: 2 .
- 12 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов итальянский "Аталанта" проиграла французскому ПСЖ со счетом 1: 2.
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