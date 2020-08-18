"Дела Майдана": ГБР закончило расследование киевского экс-следователя, который незаконно задержал протестующего
18 августа, 2020, 10:32
Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении бывшего старшего следователя одного из райотделов ГУ МВД Украины в Киеве, сейчас адвоката
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следствием установлено, что подозреваемый 21 января 2014, при отсутствии каких-либо доказательств, незаконно задержал и вручил уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков, приведших к тяжелым последствиям, одному из активистов.
Впоследствии он подал в одной судов ходатайство об аресте, которое было удовлетворено.
В частности, ексмилиционера подозревают по пяти статьям:
- злоупотреблении властью и служебным положением;
- служебном подлоге;
- заведомо незаконное задержание;
- привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств и фальсификацией;
- незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров полка "Беркут".
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