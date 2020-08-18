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Espreso.tvОбщество"Дела Майдана": ГБР закончило расследование киевского экс-следователя, который незаконно задержал протестующего

"Дела Майдана": ГБР закончило расследование киевского экс-следователя, который незаконно задержал протестующего

Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении бывшего старшего следователя одного из райотделов ГУ МВД Украины в Киеве, сейчас адвоката

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что подозреваемый 21 января 2014, при отсутствии каких-либо доказательств, незаконно задержал и вручил уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков, приведших к тяжелым последствиям, одному из активистов.

Впоследствии он подал в одной судов ходатайство об аресте, которое было удовлетворено.

В частности, ексмилиционера подозревают по пяти статьям:

  • злоупотреблении властью и служебным положением;
  • служебном подлоге;
  • заведомо незаконное задержание;
  • привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств и фальсификацией;
  • незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров полка "Беркут".

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