"Барселона" выгнала спортивного директора после позора в Лиге чемпионов
18 августа, 2020, 18:16
Испанская "Барселона" уволила Эрика Абидаля с должности спортивного директора
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
Француз работал спортивным директором с 2018-го года.
"Клуб хотел бы поблагодарить Эрика Абидаля за его профессионализм, преданность делу, а также за теплые отношения со всей семьей клуба", - говорится в сообщении клуба.
40-летний Эрик Абидаль завершил профессиональную карьеру футболиста в 2015 году. С 2007-го по 2013-й выступал именно за "Барселону", где провел 193 матча, забил 2 мяча и отдал 10 результативных передач.
Защитник дважды выигрывал Лигу чемпионов с испанским топ-клубом.
- Напомним, 14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила испанскую "Барселону" со счетом 8:2 .
- 17 августа сообщалось, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман возглавит испанскую "Барселону" .
- Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау подтвердил, что испанский клуб ведет переговоры с Рональдом Куманом.
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