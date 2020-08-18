"Барселона" выгнала спортивного директора после позора в Лиге чемпионов

18 августа, 2020, 18:16

Испанская "Барселона" уволила Эрика Абидаля с должности спортивного директора

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

Француз работал спортивным директором с 2018-го года.

"Клуб хотел бы поблагодарить Эрика Абидаля за его профессионализм, преданность делу, а также за теплые отношения со всей семьей клуба", - говорится в сообщении клуба.

40-летний Эрик Абидаль завершил профессиональную карьеру футболиста в 2015 году. С 2007-го по 2013-й выступал именно за "Барселону", где провел 193 матча, забил 2 мяча и отдал 10 результативных передач.

Защитник дважды выигрывал Лигу чемпионов с испанским топ-клубом.