Путин санкционировал взлом компьютеров Демпартии во время выборов 2016 года, - расследование Сената США
Об этом сообщает CNN, передает hromadske.
Согласно докладу, президент России Владимир Путин в 2016 году санкционировал российские хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.
Также отмечается, что сайт WikiLeaks играл одну из ключевых ролей в этих усилиях и, скорее всего, знал, что помогает российской разведке.
Кроме того, глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с представителями РФ, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской до, во время и после выборов 2016 года.
По словам вице-председателя комитета, демократа Марка Уорнера, доклад указывает на "невероятные" контакты между командой Трампа и российскими агентами.
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