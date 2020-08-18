 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПутин санкционировал взлом компьютеров Демпартии во время выборов 2016 года, - расследование Сената США

Путин санкционировал взлом компьютеров Демпартии во время выборов 2016 года, - расследование Сената США

Комитет Сената США по разведке опубликовал полный объем своего двухпартийного расследования вмешательства России в выборы в 2016 году, в котором говорится о контактах между русскими и партнерами Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN, передает hromadske.

Согласно докладу, президент России Владимир Путин в 2016 году санкционировал российские хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.

Также отмечается, что сайт WikiLeaks играл одну из ключевых ролей в этих усилиях и, скорее всего, знал, что помогает российской разведке.

Кроме того, глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с представителями РФ, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской до, во время и после выборов 2016 года.

По словам вице-председателя комитета, демократа Марка Уорнера, доклад указывает на "невероятные" контакты между командой Трампа и российскими агентами.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать