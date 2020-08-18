Президент Евросовета обсудил с Путиным кризис в Беларуси

18 августа, 2020, 16:55

Президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным события в Беларуси

Телефонный разговор состоялся во вторник, 18 августа, после переговоров Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил Мишель в Твиттер.

"Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси", - написал президент Евросовета.

I just discussed the situation in #Belarus with President Putin of Russia @KremlinRussia_E



Only peaceful and truly inclusive dialogue can resolve the crisis in BY. #EUCO # EU27 - Charles Michel (@eucopresident) August 18, 2020

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Путиным заявила, что белорусское правительство должно воздержаться от насилия против мирных демонстрантов.

В то же время Путин, обсуждая кризис в Беларуси с Макроном, отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси.

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