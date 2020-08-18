Президент Евросовета обсудил с Путиным кризис в Беларуси
Телефонный разговор состоялся во вторник, 18 августа, после переговоров Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил Мишель в Твиттер.
"Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси", - написал президент Евросовета.
I just discussed the situation in #Belarus with President Putin of Russia @KremlinRussia_E- Charles Michel (@eucopresident) August 18, 2020
Only peaceful and truly inclusive dialogue can resolve the crisis in BY. #EUCO # EU27
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Путиным заявила, что белорусское правительство должно воздержаться от насилия против мирных демонстрантов.
В то же время Путин, обсуждая кризис в Беларуси с Макроном, отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-