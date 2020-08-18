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Espreso.tvОбществоПолиция Черниговщины разоблачила злоумышленника, который во время заключения похитил с банковских карточек 150 тыс. грн

Полиция Черниговщины разоблачила злоумышленника, который во время заключения похитил с банковских карточек 150 тыс. грн


фото: npu.gov.ua
Полицейские разоблачили заключенного, который зарегистрировался на сайте объявлений и продавал от своего имени товары жителям Чернигова и области

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черниговщины.

"Следователи полиции Чернигова совместно с отделом противодействия киберпреступности распутали преступную схему систематического хищения денег, построенную черниговцем во время отбывания наказания в колонии. Своих жертв ловкий узник находил на популярном сайте Интернет-объявлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию поступило несколько похожих заявлений от жителей Чернигова и области. Все пострадавшие при осуществлении интернет-покупок на популярном сайте бесплатных объявлений потеряли деньги со своих банковских карточек.

Оказалось, что от имени вымышленного лица действовала группа злоумышленников. В ее состав входит житель Чернигова, который сейчас отбывает восьмилетний срок наказания в исправительной колонии в Киевской области за нанесение тяжких телесных повреждений.

Сообщается, что правоохранители провели в колонии санкционированный обыск, в результате которого полиция изъяла несколько мобильных телефонов и почти два десятка сим-карт.

Также правоохранители изъяли "черновые" записи, которые касаются криминальных сделок

Перед этим полиция провела обыски в Киеве и Чернигове у сообщников заключенного. Там следователи изъяли банковские карточки, куда пострадавшие перечисляли деньги.

По предварительным подсчетам следствия, мужчина причастен к нескольким десяткам правонарушений, в результате которых граждане потеряли со своих банковских карточек около 150 тыс. грн.

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Фото: npu.gov.ua

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