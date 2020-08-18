Полтавский ГОК Компании Ferrexpo произвел 500-миллионную тонну концентрата

18 августа, 2020, 14:49

Полтавский ГОК (Ferrexpo Poltava Mining, FPM, ПГОК, входящий в группу Ferrexpo) в августе текущего года произвел полумиллиардную тонну железорудного концентрата

"Первая тонна концентрата была произведена в 1970 году и спустя 50 лет успешной работы ПГОК произвел 500-миллионную. Предприятие добилось этого результата благодаря слаженной работе всех сотрудников, модернизации производства и постоянным массивным капитальным инвестициям", - отметил председатель правления Полтавского ГОКа Виктор Лотоус.



На ПГОКе концентрат отправляется в цех переработки окатышей, где он перерабатывается и производятся окатыши – конечный продукт Ferrexpo. Компания постоянно модернизирует свое производство в соответствии с лучшими мировыми практиками. Начиная с конца 90-х годов ХХ столетия на ПГОКе было внедрено более 10 важнейших проектов, инвестиции в каждый из которых составили более 50 млн. долларов США. В частности, в 2020 году в работу запущен новый технологический комплекс по производству готовой продукции "Секция №9" Обогатительной фабрики, инвестиции в который составили более 100 млн. долларов США.



Благодаря инвестициям Компании Ferrexpo, ее основного акционера Константина Жеваго и других инвесторов, которые приобрели акции Компании, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже, в развитие Компании на протяжении последних 20 лет уже было вложено более 3 млрд. долларов США.



Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com