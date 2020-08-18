Польша уже приняла первых беженцев из Беларуси
Об этом в эфире RMF FM сказал заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач.
Он напомнил, что в международном праве существует такая вещь как гуманитарная виза, а также предоставление убежища.
"Но мы в то же время попросили наших консулов и пограничников о скорейшей выдаче виз в ситуации политической угрозы", - сказал Пшидач.
"Есть разного рода просьбы, пока единичные, просьба о пересечении границы без соответствующих документов. Мы такой путь для тех, кто по политическим причинам уходит из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу", - пояснил заместитель минстра.
Он отметил, что это не является поощрением для выезда из Беларуси, а лишь гарантией на случай проблем.
"Есть случаи, когда в последние дни люди просили о такой поддержке со стороны польского государства и такую поддержку получили", - сказал Пшидач, отвечая на вопрос, воспользовался ли уже кто-то правом на политическое убежище в Польше.
- На прошлой неделе Сейм Польши принял резолюцию с осуждением насилия в отношении мирных демонстрантов в Беларуси и призывом к правительству рассмотреть возможность ускоренного приема беженцев из этой страны.
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