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Espreso.tvОбществоПольша уже приняла первых беженцев из Беларуси

Польша уже приняла первых беженцев из Беларуси


фото: reuters
Польша начала принимать первых политических беженцев из Беларуси и открыла путь для тех, кто чувствует себя в опасности из-за политических убеждений

Об этом в эфире RMF FM сказал заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач.

Он напомнил, что в международном праве существует такая вещь как гуманитарная виза, а также предоставление убежища.

"Но мы в то же время попросили наших консулов и пограничников о скорейшей выдаче виз в ситуации политической угрозы", - сказал Пшидач.

"Есть разного рода просьбы, пока единичные, просьба о пересечении границы без соответствующих документов. Мы такой путь для тех, кто по политическим причинам уходит из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу", - пояснил заместитель минстра.

Он отметил, что это не является поощрением для выезда из Беларуси, а лишь гарантией на случай проблем.

"Есть случаи, когда в последние дни люди просили о такой поддержке со стороны польского государства и такую поддержку получили", - сказал Пшидач, отвечая на вопрос, воспользовался ли уже кто-то правом на политическое убежище в Польше.

  • На прошлой неделе Сейм Польши принял резолюцию с осуждением насилия в отношении мирных демонстрантов в Беларуси и призывом к правительству рассмотреть возможность ускоренного приема беженцев из этой страны.

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