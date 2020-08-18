Поджог авто проекта "Схемы": опубликовано видео совершения преступления
18 августа, 2020, 12:03
18 августа журналисты проекта "Схемы" обнародовали видео с камер наблюдения, на которых снято момент поджога авто редакции
Видео с камер спостерження журналисты проекту "Схемы" обнародовали на " Радио Свобода ".
Журналисты отметили, что провели собственное расследование поджога и собрали видео с камер наблюдения и от свидетелей происшествия.
"В течение всей ночи и дня на месте инцидента работали полиция и наши журналисты. Мы собрали видео из близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента - и наконец нашли зафиксирован момент поджога", - рассказали журналисты-расследователи.
- В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".
- Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту поджога автомобиля проекту "Схемы" квалифицировав срав как умышленное уничтожение или повреждение имущества
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-