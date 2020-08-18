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Espreso.tvОбществоПоджог авто проекта "Схемы": опубликовано видео совершения преступления

Поджог авто проекта "Схемы": опубликовано видео совершения преступления


фото: rfe
18 августа журналисты проекта "Схемы" обнародовали видео с камер наблюдения, на которых снято момент поджога авто редакции

Видео с камер спостерження журналисты проекту "Схемы" обнародовали на " Радио Свобода ".

Журналисты отметили, что провели собственное расследование поджога и собрали видео с камер наблюдения и от свидетелей происшествия.

"В течение всей ночи и дня на месте инцидента работали полиция и наши журналисты. Мы собрали видео из близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента - и наконец нашли зафиксирован момент поджога", - рассказали журналисты-расследователи.

  • В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".
  • Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту поджога автомобиля проекту "Схемы" квалифицировав срав как умышленное уничтожение или повреждение имущества

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