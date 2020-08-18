Под Минюстом протестуют против роспуска общественного совета министерства, который инициировал запрет ОПЗЖ и партии Шария

18 августа, 2020, 14:03

18 августа в Киеве на акцию против роспуска общественного совета при Минюсте пришли представители партий "Национальный корпус" и "Демократическая топор"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На Рыльском переулке, 10, в Киеве партии "Национальный корпус" и "Демократическая топор" в 12:00 начали акцию против возможного роспуска общественного совета при Минюсте под стенами министерства.

"Причиной новой волны возмущения стал отказ министра юстиции Дениса Малюська запрещать функционирования пророссийских партий на территории Украины, несмотря на рекомендации Общественного совета", - отметили в "Нацкорпусе".

"Мы возмущены тем, что несмотря на антигосударственную деятельность этих партий, Денис Малюська не видит причин запретить ОПЗЖ и партию Шария. Призываем всех прийти завтра к зданию Минюста. Борьба с пятой кремлевской колонной внутри Украины - обязанность каждого украинца", - подчеркнули в партии.

"Неоднократно бывшие регионалы ОПЗЖ открыто сотрудничали с врагом, до сих пор осуществляют визиты в Москву и Санкт-Петербург для получения инструкций для подрывной деятельности в Украине. Эти действия - государственная измена. Но вместо этого политические партии (Шария и ОПЗЖ, - Ред.) Комфортно себя чувствуют ", - добавили в" Демсокире ".

Напомним, 2 июля представители ветеранских организаций и Нацкорпусу провели митинг в Киеве с требованием запретить деятельность "партии Шария" и ОПЗЖ в Украине.

Ексочильник "Правого сектора" Дмитрий Ярош поддержал предложение Нацкорпусу о запрете деятельности ОПЗЖ и "Партии Шария"

23 июля по Окружного админсуда Киева поступил иск , в котором истец просит обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".

30 июля Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о запрете деятельности партии блогера Анатолия Шария

В тот же день активисты обратились в суд с просьбой запретить партию Шария и ОПЗЖ и приобрели Медведчуку подарочный сертификат в СИЗО

14 августа нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура обратился к министру юстиции Дениса малюська с требованием распустить обсовет при Минюсте

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