Под Харьковом в ДТП пострадала военная медсестра с младенцем: автомобиль сбил ее на зебре

Об этом рассказал начальник регионального отделения информационного агентства АрмияInform Виталий Саранцев, передает Укринформ.

"Пострадавшая является военнослужащим по контракту Вооруженных Сил Украины, она медсестра военно-медицинского клинического центра Северного региона. Сейчас находится в декретном отпуске. Во время ДТП медсестра получила многочисленные травмы: перелом, ушибы, ссадины", - рассказал Саранцев.

Сейчас, по его данным, женщина находится в реанимационном отделении госпиталя, но угрозы ее жизни нет. Ребенок в ДТП не пострадал и сейчас находится с отцом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 17 августа около 15:15 в поселке Песочин по переулку Шевченковскому.

"59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Информация зарегистрирована в Люботинском отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в полиции.

Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на одном из домов. Видно, что машина двигалась не с большой скоростью, водитель не пытался остановиться. Как пишут очевидцы происшествия в сети, мужчина сразу после аварии сказал, что отвлекся и не следил за дорогой.

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