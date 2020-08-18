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Espreso.tvОбществоПод Харьковом в ДТП пострадала военная медсестра с младенцем: автомобиль сбил ее на зебре

Под Харьковом в ДТП пострадала военная медсестра с младенцем: автомобиль сбил ее на зебре

В поселке Песочин под Харьковом 17 августа во ДТП пострадала военная медсестра: ее с младенцем в коляске легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе

Об этом рассказал начальник регионального отделения информационного агентства АрмияInform Виталий Саранцев, передает Укринформ.

"Пострадавшая является военнослужащим по контракту Вооруженных Сил Украины, она медсестра военно-медицинского клинического центра Северного региона. Сейчас находится в декретном отпуске. Во время ДТП медсестра получила многочисленные травмы: перелом, ушибы, ссадины", - рассказал Саранцев.

Сейчас, по его данным, женщина находится в реанимационном отделении госпиталя, но угрозы ее жизни нет. Ребенок в ДТП не пострадал и сейчас находится с отцом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 17 августа около 15:15 в поселке Песочин по переулку Шевченковскому.

"59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Информация зарегистрирована в Люботинском отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в полиции.

Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на одном из домов. Видно, что машина двигалась не с большой скоростью, водитель не пытался остановиться. Как пишут очевидцы происшествия в сети, мужчина сразу после аварии сказал, что отвлекся и не следил за дорогой.

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