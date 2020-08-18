Оккупанты обстреляли Объединенные силы вблизи Водяного и продолжают возводить укрепления возле Ужовки, - штаб
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"Вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.
Кроме того, захватчики продолжают осуществлять инженерное оборудование позиций по направлению временно оккупированной Ужовка, что является нарушением мирных договоренностей.
17 августа боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-