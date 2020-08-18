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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли Объединенные силы вблизи Водяного и продолжают возводить укрепления возле Ужовки, - штаб

Оккупанты обстреляли Объединенные силы вблизи Водяного и продолжают возводить укрепления возле Ужовки, - штаб

В понедельник, 17 августа, российские военные на Донбассе один раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики продолжают осуществлять инженерное оборудование позиций по направлению временно оккупированной Ужовка, что является нарушением мирных договоренностей.

17 августа боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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