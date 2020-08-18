Нужно провести допросы всех причастных, в том числе - Зеленского: журналист Бутусов о деле "вагнеровцев"

18 августа, 2020, 17:38

Журналист Юрий Бутусов высказался по поводу возможного срыва украинской спецоперации по заманиванию "вагнеровцев" в Украину и заявил, что необходимо допросить всех причастных и создать ВСК в ВР

Об этом журналист Юрий Бутусов заявил во включении в программу "Содержательно с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что в деле о возможном срыве спецоперации украинских спецслужб по захвату боевиков, воевавших на Донбассе необходимо допросить всех причастных.

"Для начала, нужно возбудить уголовное дело. Провести в ее рамках расследование, провести допросы всех людей, кто имеет доступ к информации на таком уровне, включая самого Зеленского, надеюсь, что он сам понимает серьезность ситуации и сам такую инициативу возглавит. А относительно того, кого надо увольнять - это надо смотреть на результаты расследования", - отметил Бутусов.

Читайте также: Задержанных в Беларуси "вагнеровцев" везли в Украину в рамках спецоперации, но Зеленский отложил ее завершение, - Цензор.Нет

По его словам, вообще невозможно говорить о какой-либо национальной безопасности, когда должность руководителя комитета по разведке возглавляет "известный своими пророссийскими взглядами автор Харьковских соглашений Руслан Демченко".

"Я считаю, что обязательно нужна следственная комиссия Верховной Рады. Люди, избранные народом, должны получить доступ к совершенно секретной информации, они должны заслушать всех участников этих событий и предоставить свои публичные выводы для общества", - добавил журналист.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо