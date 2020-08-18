Нужно предотвратить национализм при распределении вакцины от COVID-19 - гендиректор ВОЗ
Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, передает Интерфакс-Украина.
"Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле стратегический и глобальный взгляд в интересах каждой страны делиться запасами. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - сказал Гебреесус.
Он отметил, что ВОЗ разрабатывает план распределения в мире вакцины, который будет осуществлен при одновременной эффективности в выработке иммунитета и безопасности препарата.
По словам Гебреесуса, ВОЗ предлагает распределять вакцину в две фазы: в первой фазе - пропорционально среди стран, которые участвовали в ее создании, во второй - среди стран, которым угрожает наибольшая эпидемиологическая опасность. Он отметил, что приоритет при вакцинации должны получить медицинские работники, а потом люди старше 65 лет.
"Если мы не защитим везде и одновременно этих людей, склонных к максимальному риску, мы не сможем стабилизировать систему здравоохранения и восстановить глобальную экономику. Мы все очень сильно взаимосвязаны", - сказал Гебреесус.
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