НБУ укрепил гривну по отношению к доллару

18 августа, 2020, 08:58

На вторник, 18 августа, НБУ установил валютный курс на уровне 27,31 грн / $, 32,37 грн / евро и 3,71 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

На наличном рынке 18 августа станет на 8:55, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,25, продают - по 27,35 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 27,8 грн / $, продажи - в пределах 27,29-29,20 грн / $.

Накануне, 17 августа, официальный курс гривны составлял 27,35 грн / $, 32,31 грн / евро и 3,73 грн за 10 российских рублей.

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