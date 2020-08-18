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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине четверо детей съели крысиный яд, их госпитализировали

На Харьковщине четверо детей съели крысиный яд, их госпитализировали

В селе Липцы под Харьковом четверо детей съели крысиный яд, их госпитализировали

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает Kharkiv Today .

"Дети из трех семей, они гуляли на улице нашли крысиный яд, съели. Легкая степень у всех четырех. С тремя мамами их госпитализировали в областную детскую клиническую больницу", - сказал Забашта.

На место происшествия также прибыла полиция. Выяснилось, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом, которую решили съесть. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

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