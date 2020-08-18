На Белорусском радио началась забастовка: более 20 сотрудников не вышли на работу

18 августа, 2020, 12:22

В Беларуси к общенациональной забастовке присоединились сотрудники Белорусского радио. Сегодня на работу не вышли более 20 человек

Как рассказала TUT.BY одна из сотрудниц, среди тех, кто не вышел на работу: сотрудники радио сталица и Беларусь, а также звукорежиссеры, которые обслуживают все станции Белорусского радио.

Специалисты уточняют, что не выйдут на работу до тех пор, пока не будут проведены перевыборы, пока не прекратятся задержания мирных протестующих, пока не будут освобождены политзаключенные, пока государственные СМИ не начнут объективно освещать события в стране.

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Они предъявляют и другие требования.

Обращение к власти пока подписали 23 человека.

Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".

Кроме того. он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "розберетися" с противниками действующей власти