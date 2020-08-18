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Espreso.tvОбществоМишель Обама назвала Трампа "неправильным" президентом

Мишель Обама назвала Трампа "неправильным" президентом


фото: reuters
Бывшая первая леди США Мишель Обама раскритиковала действующего американского лидера Дональда Трампа и назвала его "неправильным" президентом

Об этом она сказала во время своего выступления на съезде Демократической партии, пишет CNN .

"Позвольте мне быть честным и понятным, насколько это возможно. Дональд Трамп - неправильный президент для нашей страны. У него было более чем достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять эту работу, но он прыгнул выше головы. Он просто не может быть тем, кто нужен нам ", - сказала Обама.

"То, что вы президент, не меняет вас. Это показывает, кто вы есть. Президентские выборы тоже могут показать, кто мы. А четыре года назад слишком много людей решили, что их голоса не имеют значения. Может, им надоело", - отметила экс-первая леди.

Обама также призвал поддержать на выборах президента США Джо Байдена.

"Если у нас есть хоть какая-то надежда положить конец этому хаосу, мы должны голосовать за Джо Байдена, как будто от этого зависит наша жизнь", - резюмировала она.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и действующий президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

Отметим, по результатам последнего опроса, Трамп значительно сократил отставание от Байдена - как в общенациональном масштабе, так и в ключевых штатах.

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