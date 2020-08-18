Министр обороны Великобритании прибыл в Киев с официальным визитом
18 августа, 2020, 11:25
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес начал официальный визит в Киев
Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Киеве.
"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. На повестке дня усиление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности", - говорится в сообщении посольства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
-
15 августа, 2020 Не болейте: карантин!
-
-
Читайте также
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
-
15 августа, 2020 Не болейте: карантин!
-