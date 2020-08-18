Министр обороны Великобритании прибыл в Киев с официальным визитом

18 августа, 2020, 11:25

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес начал официальный визит в Киев

Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Киеве.

"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. На повестке дня усиление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности", - говорится в сообщении посольства.