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Espreso.tvОбществоМинистр обороны Великобритании прибыл в Киев с официальным визитом

Министр обороны Великобритании прибыл в Киев с официальным визитом


фото: facebook
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес начал официальный визит в Киев

Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Киеве.

"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. На повестке дня усиление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности", - говорится в сообщении посольства.

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