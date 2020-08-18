МИД Латвии выразил протест из-за задержания двух латвийцев в Беларуси
Об этом сообщает пресс-служба ведомства .
Там сообщили, что от 10 до 13 августа силовики в Беларуси необоснованно задержали двух латвийцев, которые подверглись физического и психологического насилия.
"Министерство иностранных дел Латвии требует от власти Беларуси проведения полного расследования инцидента, привлечь виновных к ответственности и сообщить о результатах розсилдування", - говорится в заявлении.
Министерство заявило, что осуждает применение белорусскими силовиками физической силы против демонстрантов и требует освобождения задержанных.
МИД Латвии отметило, что не считает выборы в Беларуси, такими прошедшего вильнио честно, и призвал к проведению нового голосования, с новой ЦИК и международными наблюдателями.
Министерство также призвало белорусского посла сообщить Минске, что для решения внутренних проблем Беларуси не стоит искать никакого внешнего врага.
- Канада считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, не признает их результатов и призывает провести новые, а также осуждает применение насилия против мирных активистов.
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