18 августа, 2020, 15:45

18 января министерство внутренних дел Республики Беларусь официально подтвердило смерть 19-летнего протестующего на акции, которая состоялась в воскресенье, 16 января

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

В ведомстве отметили, что 19-летнего юношу сбила машина в 3:20.

"16 августа около 3:20 на Партизанском проспекте водитель "Рено" совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, погибший был участником акций протеста в Минске.

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