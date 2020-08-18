Литва будет договариваться с соседями о санкциях против властей Беларуси, если их не внедрит ЕС

18 августа, 2020, 14:15

Если на уровне ЕС не удастся договориться о санкциях против властей Беларуси, Литва будет договариваться о таком шаге с соседними странами

Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в комментарии СМИ в Сейме во вторник, сообщает Интерфакс-Украина .

"Сейчас нужно - что наша дипломатия и пытается сделать - собрать союзников, чтобы эти санкции стали санкциями ЕС, предназначенными для лиц, от наиболее высокопоставленного чиновника, к тем людям, которые фальсифицировали результаты выборов (...) и которые давали приказы применять насилие, проливать кровь на улицах Минска ...

Если не удастся договориться глобально, тогда, думаю, что надо собирать ближайших союзников, наши соседние государства ", - отметил литовский премьер.

По его словам, Литва вместе с Польшей и другими соседями, которые захотят присоединиться к инициативе, могли бы утвердить список белорусских чиновников, на которых будут распространяться санкции.

По информации Reuters, который ссылается на заявления неназванных дипломатов и европейских чиновников, санкции против Беларуси могут быть введены до конца августа.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность введения санкций против Беларуси - в частности, речь может идти о прекращении поставок нефти.

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