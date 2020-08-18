 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛукашенко раздал силовикам медали за "прекрасное исполнение служебных обязанностей"

Лукашенко раздал силовикам медали за "прекрасное исполнение служебных обязанностей"


фото: reuters
В Беларуси появился указ от 13 августа о награждении представителей силовых ведомств "за великолепное исполнение служебных обязанностей"

Документ обнародован на правовом портале.

На 25 страницах документа перечислены сотрудники МВД, награждены медалями "За безупречную службу" первого, второго и третьего степеней.

Издание kyky.org сообщает, что в списке есть три водителя автозака и девять сотрудников изоляторов.

  • Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
  • Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".
  • Кроме того, он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "розберетися" с противниками действующей власти
  • По данным правозащитников, во время протестов в Беларуси минимум пять человек были убиты и семь находились в критическом состоянии в реанимации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать