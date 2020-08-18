Лукашенко раздал силовикам медали за "прекрасное исполнение служебных обязанностей"
18 августа, 2020, 10:55
В Беларуси появился указ от 13 августа о награждении представителей силовых ведомств "за великолепное исполнение служебных обязанностей"
Документ обнародован на правовом портале.
На 25 страницах документа перечислены сотрудники МВД, награждены медалями "За безупречную службу" первого, второго и третьего степеней.
Издание kyky.org сообщает, что в списке есть три водителя автозака и девять сотрудников изоляторов.
- Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
- Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".
- Кроме того, он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "розберетися" с противниками действующей власти
- По данным правозащитников, во время протестов в Беларуси минимум пять человек были убиты и семь находились в критическом состоянии в реанимации.
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