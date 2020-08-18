 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛукашенко обвинил оппозицию в попытке "захватить власть" и пригрозил "остудить горячие головы"

Лукашенко обвинил оппозицию в попытке "захватить власть" и пригрозил "остудить горячие головы"


фото: reuters
Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти

Об этом сообщает Наша Нива.

"Они нам подбрасывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими", - отметил Лукашенко.

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб: мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы охладить некоторые горячие головы", - пригрозил он.

  • Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
  • Лукашенко прилетел к протестующим работникамв предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".
  • Кроме того. он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "разобраться" с противниками действующей власти

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать