Лукашенко обвинил оппозицию в попытке "захватить власть" и пригрозил "остудить горячие головы"
18 августа, 2020, 17:22
Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти
Об этом сообщает Наша Нива.
"Они нам подбрасывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими", - отметил Лукашенко.
"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб: мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы охладить некоторые горячие головы", - пригрозил он.
- Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
- Лукашенко прилетел к протестующим работникамв предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".
- Кроме того. он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "разобраться" с противниками действующей власти
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