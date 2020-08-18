Легендарный чемпион UFC отказался от титула

18 августа, 2020, 10:19

Чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс решил отказаться от титула

Об этом Джонс сообщил в twitter.

По словам чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в полутяжелом весе (до 93 кг), он решил оставить титул вакантным.

"Только что разговаривал по телефону с UFC. Сегодня я официально подтверждаю, что оставляю вакантным титул чемпиона в полутяжелом весе. Это был потрясающий путь. Спасибо моим соперникам, UFC и, самое главное, фанатам", - сказал Джонс, который требовал для себя увеличения гонораров.

33-летний Джон Джонс является одним из лучших бойцов в истории UFC. В смешанных единоборствах он выиграл 26 боев и потерпел 1 поражение.

Just got off the phone with @Ufc , today I confirm that I'm vacating the light heavyweight championship . It's officially up for grabs. It's been an amazing journey, sincere thank you to all my competition, Ufc and most importantly you fans. - BONY (@JonnyBones) August 17, 2020

Напомним, 7 июня ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор третий раз объявил о завершении карьеры .

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