Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин в ТКГ

18 августа, 2020, 12:51

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук отмечает, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин поможет наладить взаимодействие между жителями неподконтрольного Донбасса и теми, кто живет на остальной территории страны

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина"

"Фокин будет, как и Резников, первым заместителем председателя украинской делегации. Его главная задача - это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и тех жителей Донбасса, живущих на остальной территории Украины, а их уже почти 1,5 млн человек ", - сказал глава делегации в ТКГ.

Кравчук отметил, что для движения вперед нужно знать, о чем думают и чего хотят люди, которые жили на территории Донбасса к войне и вынуждены были переселиться оттуда.

"Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в этом случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссного, аналитического подхода будут полезными для этого дела ", - отметил Кравчук.

18 августа президент Владимир Зеленский указом утвердил назначение первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина членом делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.