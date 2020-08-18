Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин в ТКГ
Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина"
"Фокин будет, как и Резников, первым заместителем председателя украинской делегации. Его главная задача - это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и тех жителей Донбасса, живущих на остальной территории Украины, а их уже почти 1,5 млн человек ", - сказал глава делегации в ТКГ.
Кравчук отметил, что для движения вперед нужно знать, о чем думают и чего хотят люди, которые жили на территории Донбасса к войне и вынуждены были переселиться оттуда.
"Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в этом случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссного, аналитического подхода будут полезными для этого дела ", - отметил Кравчук.
- 18 августа президент Владимир Зеленский указом утвердил назначение первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина членом делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
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