 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин в ТКГ

Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин в ТКГ


фото: novynarnia
Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук отмечает, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин поможет наладить взаимодействие между жителями неподконтрольного Донбасса и теми, кто живет на остальной территории страны

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина"

"Фокин будет, как и Резников, первым заместителем председателя украинской делегации. Его главная задача - это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и тех жителей Донбасса, живущих на остальной территории Украины, а их уже почти 1,5 млн человек ", - сказал глава делегации в ТКГ.

Кравчук отметил, что для движения вперед нужно знать, о чем думают и чего хотят люди, которые жили на территории Донбасса к войне и вынуждены были переселиться оттуда.

"Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в этом случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссного, аналитического подхода будут полезными для этого дела ", - отметил Кравчук.

  • 18 августа президент Владимир Зеленский указом утвердил назначение первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина членом делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать