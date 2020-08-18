Конте объяснил, за счет чего "Интер" уничтожил "Шахтер" в полуфинале ЛЕ
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
По словам Конте, "Интер" на протяжении всего матча проявлял целеустремленность и готовность, которые помогли разгромить "Шахтер" со счетом 5: 0.
"На поле мы предлагаем очень смелую игру. Мы прессинговали" Шахтер "на протяжении всего поединка для того, чтобы соперник не владел мячом. Мы присутствовали во всех зонах поля и прессинговали", - сказал Конте.
По его словам, миланцы застали "Шахтер" неожиданно благодаря качеству игры, которую продемонстрировали.
"Я не считаю, что" Шахтеру "чего не хватило, чтобы продемонстрировать свой талант. Считаю, мои футболисты полностью заслуживают такой победы. На мой взгляд, они идеально играли со всех точек зрения. Мы пытались сделать так, чтобы сильные стороны" Шахтера "не выявлялись, а выявлялись слабые", - отметил Конте.
- Напомним, 17 августа в полуфинале Лиги Европы "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5: 0.
- "Шахтер" потерпел от итальянского "Интера" самое крупное поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА.
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял вину за поражение от "Интера" в полуфинале Лиги Европы на себя.
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