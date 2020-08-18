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Espreso.tvОбществоКарантин: вступительная кампания в учреждения профобразования продлена до 1 ноября

Карантин: вступительная кампания в учреждения профобразования продлена до 1 ноября

Вступительную кампанию в учреждения профессионального образования продлили до 1 ноября

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Учреждения профессионального образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов до 1 ноября. Письмо с рекомендацией о сроках вступления разослано сегодня, 18 августа 2020 года, областным управлением образования и науки", - отмечают в МОН.

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко отметил, что такие изменения обусловлены карантином, введенным в связи с пандемией коронавируса.

"Общими правилами приема в профтехи определено, что зачисление поступающих продолжается до начала занятий, то есть до 1 сентября. Традиционно вступительная кампания продлевалась еще на месяц и заведения делали дополнительный набор в пределах лицензированного объема. Поскольку в этом году из-за карантина нам пришлось менять сроки поступления в вузы, мы решили продлить их для учреждений профобразования", - сказал Витренко.

В МОН напомнили, что в этом году абитуриенты могут подавать копии документов в несколько учебных заведений одновременно, а потом, определившись с заведением и профессии, подавать оригиналы.

Для вступления в заведение профобразования поступающий должен представить такой "пакет": заявление; копию свидетельства об окончании 9-го или 11-го класса; 6 фотографий 3х4; медицинскую справку; документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).

В то же время, отметили в министерстве, учиться в профтехе могут не только выпускники школ, но и взрослые, которые могут пройти повышение квалификации, приобрести новые навыки или полностью сменить профессию.

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