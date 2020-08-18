К Спасу украинские аниматоры выпустили тематический мультсериал

18 августа, 2020, 17:11

К одному из самых значительных христианских праздников - Преображению или Спасу - украинские аниматоры подарили детям премьеру одноименного мультфильма

В целом, в первый сборник анимированных сказок о самых больших праздниках, созданный студией "Арт-Видео", вошли 13 мультфильмов. Создан мультипликационный сериал в стиле классической анимации.

Представить каждую анимированную сказку сериала охотно согласились звезды украинской эстрады, телевидения, знаменитые писатели.

На просмотр фильма "Преображение", добавив свою бусинку воспоминание, пригласил народный артист Украины, популярный актер, режиссер и телевизионный ведущий Юрий Горбунов.

Создатели "Праздничного ожерелья" поздравляют своих зрителей с замечательным праздником и желают хороших впечатлений!