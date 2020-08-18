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Espreso.tvОбществоК Спасу украинские аниматоры выпустили тематический мультсериал

К Спасу украинские аниматоры выпустили тематический мультсериал

К одному из самых значительных христианских праздников - Преображению или Спасу - украинские аниматоры подарили детям премьеру одноименного мультфильма

В целом, в первый сборник анимированных сказок о самых больших праздниках, созданный студией "Арт-Видео", вошли 13 мультфильмов. Создан мультипликационный сериал в стиле классической анимации.

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Представить каждую анимированную сказку сериала охотно согласились звезды украинской эстрады, телевидения, знаменитые писатели.

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На просмотр фильма "Преображение", добавив свою бусинку воспоминание, пригласил народный артист Украины, популярный актер, режиссер и телевизионный ведущий Юрий Горбунов.

Создатели "Праздничного ожерелья" поздравляют своих зрителей с замечательным праздником и желают хороших впечатлений!

 

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