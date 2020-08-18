Грозовые дожди, шквалы на Западе и до + 32 ° C: синоптик Наталья Диденко о погоде 19 августа

18 августа, 2020, 14:17

19 августа на Западе ожидаются дожди с грозами и шквалистый ветер, на остальной территории Украины удержится сухая и солнечная погода

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"На Спаса над западной частью Украины расположится локальный циклончик Ingrid и приведет там грозовые дожди, при грозах возможны шквалистое усиление ветра. На остальной территории Украины антициклон Emil удержит сухую погоду", - отметила синоптик.

Ветер южный, небольшой, местами умеренный.

Температура воздуха остается высокой, + 27 ... + 32 ° C, в западных областях, особенно в Прикарпатье, ожидается + 21 ... + 25 ° C.

В Киеве 19 августа будет солнечно, сухо и жарко, около + 30 ° C.

По словам госпожи Диденко, ослабление жары и периодические локальные дожди вероятные в столице в пятницу, 21 августа.

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