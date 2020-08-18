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Espreso.tvОбществоГражданина Норвегии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

Гражданина Норвегии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России


фото: reuters
В понедельник, 17 августа, в Норвегии задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России

Об этом сообщает Associated Press .

В полиции сообщили, что 50-летний гражданин Норвегии проводил встречи с человеком, который может быть сотрудником российской разведки. По данным силовиков, он передавал ему "информацию, которая может нанести ущерб национальным интересам".

Задержанный работал в компании DNV GL, которая занимается услугами в области энергетики. Адвокат задержанного подтвердил факты встреч, но говорит, что на них не передавались никакие секретные данные. За шпионаж мужчине может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

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