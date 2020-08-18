Гражданина Норвегии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

18 августа, 2020, 12:16

В понедельник, 17 августа, в Норвегии задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России

Об этом сообщает Associated Press .

В полиции сообщили, что 50-летний гражданин Норвегии проводил встречи с человеком, который может быть сотрудником российской разведки. По данным силовиков, он передавал ему "информацию, которая может нанести ущерб национальным интересам".

Задержанный работал в компании DNV GL, которая занимается услугами в области энергетики. Адвокат задержанного подтвердил факты встреч, но говорит, что на них не передавались никакие секретные данные. За шпионаж мужчине может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb