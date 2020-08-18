Генсек ООН призвал власти Беларуси к диалогу с народом
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Со своей стороны, Генеральный секретарь считает, что недовольство народа должно быть услышанным, а репрессии - это не ответ", - сказал представитель ООН.
Он отметил также, что "генеральный секретарь призывает всех белорусов решить проблемы, возникшие после выборов, путем диалога и сохранить мир в стране".
Генсек Антониу Гутерреш "внимательно следит за развитием событий в стране и отмечает важность предоставления всем белорусам возможности осуществлять свои гражданские и политические права", призывает власти проявлять сдержанность в ответ на демонстрации.
- Канада считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, не признает их результатов и призывает провести новые, а также осуждает применение насилия против мирных активистов.
- Ирландия не воспринимает результат президентских выборов в Беларуси как истинное отражение демократической воли народа.
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