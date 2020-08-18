Генсек ООН призвал власти Беларуси к диалогу с народом

18 августа, 2020, 09:57

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации знают о событиях, происходящих в Беларуси

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Со своей стороны, Генеральный секретарь считает, что недовольство народа должно быть услышанным, а репрессии - это не ответ", - сказал представитель ООН.

Он отметил также, что "генеральный секретарь призывает всех белорусов решить проблемы, возникшие после выборов, путем диалога и сохранить мир в стране".

Генсек Антониу Гутерреш "внимательно следит за развитием событий в стране и отмечает важность предоставления всем белорусам возможности осуществлять свои гражданские и политические права", призывает власти проявлять сдержанность в ответ на демонстрации.

Канада считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, не признает их результатов и призывает провести новые, а также осуждает применение насилия против мирных активистов.

Ирландия не воспринимает результат президентских выборов в Беларуси как истинное отражение демократической воли народа.