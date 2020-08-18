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Espreso.tvСпортФормула-1: Искусственный интеллект определил самого быстрого пилота в истории

Формула-1: Искусственный интеллект определил самого быстрого пилота в истории


фото: Getty Images
С помощью искусственного интеллекта выяснили, что самым быстрым пилотом в истории автогонок Формула-1 был бразилец Айртон Сенна

Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1 .

Формула-1 совместно с Amazon Web Services проанализировала данные всех квалификационных сессий с 1983 года и определила быстрого пилота в современной истории.

Первое место в рейтинге занял трехкратный чемпион мира Айртон Сенна. Рекордсмен по количеству титулов немец Михаэль Шумахер, который выиграл ЧМ семь раз, уступил бразильцу 0,114 сек. Британец Льюис Хэмилтон занял третье место. Голландец Макс Ферстаппен оказался медленнее британца лишь на 0,05 секунды и опередил двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо.

Среди самых быстрых пилотов в истории также оказались Монегасков Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель, уступивший финнам Хейкки Ковалайнен и Ярно Трулли, и показал десятый результат.

Рейтинг был составлен по данным алгоритма на машинном обучении.

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