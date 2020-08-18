Экс-футболист сборной Украины может перейти в команду-новичок УПЛ

18 августа, 2020, 22:44

Вингер Денис Кожанов может перейти в львовский "Рух", который следующий сезон проведет в Украинской Премьер-лиге

Об этом сообщает Sport Arena.

Футболист покинул луцкую "Волынь" после невыхода команды в УПЛ. В интересах Кожанова продолжить карьеру в команде, которая выступает в высшем украинском дивизионе.

Львовский "Рух", который недавно вышел в УПЛ, серьезно интересуется вингером и готов предложить ему контракт.

В прошлом сезоне Денис Кожанов провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 9 результативных передач. Футболист стал лучшим бомбардиром и ассистентом первой лиги.

Форвард хорошо известный украинским фанатам благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер", львовские "Карпаты", "Севастополь" и "Мариуполь".

В активе Дениса Кожанова 4 матча за сборную Украины по футболу.

14 августа луцкая "Волынь" прекратила сотрудничество с главным тренером Андреем Тлумаком.