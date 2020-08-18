Экс-футболист сборной Украины может перейти в команду-новичок УПЛ
Об этом сообщает Sport Arena.
Футболист покинул луцкую "Волынь" после невыхода команды в УПЛ. В интересах Кожанова продолжить карьеру в команде, которая выступает в высшем украинском дивизионе.
Львовский "Рух", который недавно вышел в УПЛ, серьезно интересуется вингером и готов предложить ему контракт.
В прошлом сезоне Денис Кожанов провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 9 результативных передач. Футболист стал лучшим бомбардиром и ассистентом первой лиги.
Форвард хорошо известный украинским фанатам благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер", львовские "Карпаты", "Севастополь" и "Мариуполь".
В активе Дениса Кожанова 4 матча за сборную Украины по футболу.
- 14 августа луцкая "Волынь" прекратила сотрудничество с главным тренером Андреем Тлумаком.
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