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Espreso.tvОбществоДоверенное лицо Тихановской призывает белорусов требовать заявлений местных властей об отставке Лукашенко

Доверенное лицо Тихановской призывает белорусов требовать заявлений местных властей об отставке Лукашенко

Доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Ольга Ковалькова призывает белорусов проводить мирные акции с требованием заявлений местных органов власти о непризнании официальных результатов выборов

Обращение Ковальковой опубликовано на ее странице в Facebook.

Доверенное лицо Тихановской просит жителей белорусских городов создавать в своем городе забастовочные комитеты на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также скоординировать деятельность всех забастовочных комитетов в рамках единого забастовочного совета города.

"Во время мирных акций на центральных площадях городов требуйте от руководства местной администрации, исполкомов заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко", - говорится в обращении.

Она отметила, что заявления местных администраций и исполкомов о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко должны быть размещены на официальных сайтах этих органов и в официальных изданиях местной власти, а также направлены в президентскую администрацию.

"В случае если в течение суток главы местных администраций и исполкомов не примут такое заявление, срочно требуйте отставки глав администраций и исполкомов", - добавила Ковалькова.

По ее словам, в случае отставки глав администраций и исполкомов, нужно требовать коллегиальных собраний администраций и исполкомов и принятия официального заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко.

Ковалькова также просит белорусов срочно обратиться к главам местных советов с требованием о созыве внеочередных (в течение двух дней) сессий местного совета депутатов с повесткой дня об отставке Лукашенко.

При проведении собраний и других мероприятий участников просят не допускать попыток провокаций и силового противостояния с властью.

Обращение к жителям городов Беларуси, коллективам предприятий, организаций и учреждений Я, Ольга Ковалькова, доверенное ...

Опубликовано Вольга Кавальковою вторником, 18 августа 2020

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