Доверенное лицо Тихановской призывает белорусов требовать заявлений местных властей об отставке Лукашенко
Обращение Ковальковой опубликовано на ее странице в Facebook.
Доверенное лицо Тихановской просит жителей белорусских городов создавать в своем городе забастовочные комитеты на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также скоординировать деятельность всех забастовочных комитетов в рамках единого забастовочного совета города.
"Во время мирных акций на центральных площадях городов требуйте от руководства местной администрации, исполкомов заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко", - говорится в обращении.
Она отметила, что заявления местных администраций и исполкомов о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко должны быть размещены на официальных сайтах этих органов и в официальных изданиях местной власти, а также направлены в президентскую администрацию.
"В случае если в течение суток главы местных администраций и исполкомов не примут такое заявление, срочно требуйте отставки глав администраций и исполкомов", - добавила Ковалькова.
По ее словам, в случае отставки глав администраций и исполкомов, нужно требовать коллегиальных собраний администраций и исполкомов и принятия официального заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко.
Ковалькова также просит белорусов срочно обратиться к главам местных советов с требованием о созыве внеочередных (в течение двух дней) сессий местного совета депутатов с повесткой дня об отставке Лукашенко.
При проведении собраний и других мероприятий участников просят не допускать попыток провокаций и силового противостояния с властью.
Обращение к жителям городов Беларуси, коллективам предприятий, организаций и учреждений Я, Ольга Ковалькова, доверенное ...Опубликовано Вольга Кавальковою вторником, 18 августа 2020
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