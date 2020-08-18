Часть бюллетеней уничтожена, - белорусская оппозиционер о возможности пересчета голосов на выборах

Об этом заявила в Минске член совета Мария Колесникова, передает РБК-Украина.

"Мы точно знаем, что часть бюллетеней уничтожена. Поэтому пересчет голосов технически невозможен", - сказал она.

По ее словам, власть не предлагала оппозиции провести пересчет голосов.

"Наоборот, они отказались от любого диалога и в нарушение регламента уничтожили часть бюллетеней", - заявила Колесникова.