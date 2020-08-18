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Espreso.tvМирЧасть бюллетеней уничтожена, - белорусская оппозиционер о возможности пересчета голосов на выборах

Часть бюллетеней уничтожена, - белорусская оппозиционер о возможности пересчета голосов на выборах

В координационном совете белорусской оппозиции не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах

Об этом заявила в Минске член совета Мария Колесникова, передает РБК-Украина.

"Мы точно знаем, что часть бюллетеней уничтожена. Поэтому пересчет голосов технически невозможен", - сказал она.

По ее словам, власть не предлагала оппозиции провести пересчет голосов.

"Наоборот, они отказались от любого диалога и в нарушение регламента уничтожили часть бюллетеней", - заявила Колесникова.

  • Напомним, 16 августа Александр Лукашенко отверг возможность повторных выборов и предупредил об угрозе со стороны НАТО, заявив о наращивании военной мощи НАТО на западных границах Беларуси.

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