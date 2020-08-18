Без чрезвычайного положения отменить местные выборы можно только вопреки Конституции, - Безгин

18 августа, 2020, 21:49

Без применения военного или чрезвычайного положения, даже несмотря на неблагоприятную ситуацию с пандемией, отменить местные выборы возможно только в нарушение Основного Закона

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства комитета ВР Виталий Безгин написал на своей странице в Facebook.

"Последние 2 дня меня очень часто спрашивают имеют ли под собой почву слова главного санитарного врача, что в случае нахождения более 50% территории страны в красной карантинной зоне, выборы могут не состояться?" - пишет Безгин.

По его мнению, многие СМИ неправильно передали содержание заявления главного санитарного врача Виктора Ляшко о проведении местных выборов в условиях "красной зоны" карантина.

Безгин напоминает, что согласно статье 64 Конституции Украины, в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений.

"Из всего приведенного достаточно простой вывод, без введения военного или чрезвычайного положения, даже несмотря на неблагоприятную ситуацию с пандемией (хочется верить, что динамика нормализуется), отменить/отложить местные выборы можно только вопреки Основному Закону, поэтому этого не должно произойти", - резюмирует Безгин.

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