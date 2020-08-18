Беларусь: Политзаключенного Тихановского вывезли из Минского СИЗО в Жодино, - правозащитники
18 августа, 2020, 18:09
18 августа правозащитники сообщили, что мужа Светланы Тихановской, политзаключенного Сергея Тихановского этапировали в СИЗО в городе Жодино из-за запланированной акции поддержки
Об этом сообщил правозащитный центр "Весна" в Telegram.
"Мы узнали, что из-за запланированных акций в поддержку политзаключенного Сергея Тихановского его перевели в Жодино", - говорится в сообщении.
- Напомним, сегодня экс-претендент на кресло президента республики Беларусь, в день рождения ее арестованного мужа, блогера Сергея Тихановского записала видеообращение. В нем она призвала протестующих поддержать ее мужа, которого задержали 29 мая в Гродно.
- 18 августа активисты пришли под минское СИЗО-1, где он якобы и находился, чтобы поздравить Тихановского с Днем Рождения.
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