Беларусь: Политзаключенного Тихановского вывезли из Минского СИЗО в Жодино, - правозащитники

18 августа, 2020, 18:09

18 августа правозащитники сообщили, что мужа Светланы Тихановской, политзаключенного Сергея Тихановского этапировали в СИЗО в городе Жодино из-за запланированной акции поддержки

Об этом сообщил правозащитный центр "Весна" в Telegram.

"Мы узнали, что из-за запланированных акций в поддержку политзаключенного Сергея Тихановского его перевели в Жодино", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня экс-претендент на кресло президента республики Беларусь, в день рождения ее арестованного мужа, блогера Сергея Тихановского записала видеообращение. В нем она призвала протестующих поддержать ее мужа, которого задержали 29 мая в Гродно.

18 августа активисты пришли под минское СИЗО-1, где он якобы и находился, чтобы поздравить Тихановского с Днем Рождения.

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