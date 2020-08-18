Беларусь перевела армию на западных границах в полную боевую готовность, - Лукашенко

18 августа, 2020, 18:58

18 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о приведении белорусской армии в полную боевую готовность

Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с членами Совета безопасности Беларуси, передает государственное Белорусское телеграфное агентство (БелТА).

По словам Лукашенко, приведение войск на западной границе в полную боевую готовность - реакция на заявления европейских политиков.

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"И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это выполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств" , - отметил Лукашенко.

"Еще раз подчеркну: очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не только не понимает, она делает это специально", - добавил он .

Напомним, Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.

Канада считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, не признает их результатов и призывает провести новые, а также осуждает применение насилия против мирных активистов.

Ирландия не воспринимает результат президентских выборов в Беларуси как истинное отражение демократической воли народа.

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