 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЖду финал против "Интера", - полузащитник "Севильи" не верит в победу "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы

Жду финал против "Интера", - полузащитник "Севильи" не верит в победу "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы


фото: Getty Images
Полузащитник испанской "Севильи" Сусо не верит в победу "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы и ожидает, что в финале сыграет против миланского "Интера"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

"Замечательно, что вышли в финал. Играли быстро, сильно и создали много хороших моментов. Я очень рад, что мы выиграли этот матч. С нетерпением жду финал. Как бывший игрок" Милана "я хорошо знаю, что значит играть с" Интером ". Это будет тяжелый матч", - сказал Сусо.

Сегодня, 17 августа, "Интер" и "Шахтер" встретятся в полуфинальном матче Лиги Европы. Начало в 22:00.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

17 августа, 2020 понедельник

16 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать