Жду финал против "Интера", - полузащитник "Севильи" не верит в победу "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы
17 августа, 2020, 12:50
Полузащитник испанской "Севильи" Сусо не верит в победу "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы и ожидает, что в финале сыграет против миланского "Интера"
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
"Замечательно, что вышли в финал. Играли быстро, сильно и создали много хороших моментов. Я очень рад, что мы выиграли этот матч. С нетерпением жду финал. Как бывший игрок" Милана "я хорошо знаю, что значит играть с" Интером ". Это будет тяжелый матч", - сказал Сусо.
Сегодня, 17 августа, "Интер" и "Шахтер" встретятся в полуфинальном матче Лиги Европы. Начало в 22:00.
- 17 августа сообщалось, что главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте считает, что "Шахтер" - талантливая команда .
- 16 августа в полуфинале Лиги Европы испанская "Севилья" победила английский "Манчестер Юнайтед" .
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