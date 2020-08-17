Жду финал против "Интера", - полузащитник "Севильи" не верит в победу "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы

17 августа, 2020, 12:50

Полузащитник испанской "Севильи" Сусо не верит в победу "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы и ожидает, что в финале сыграет против миланского "Интера"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

"Замечательно, что вышли в финал. Играли быстро, сильно и создали много хороших моментов. Я очень рад, что мы выиграли этот матч. С нетерпением жду финал. Как бывший игрок" Милана "я хорошо знаю, что значит играть с" Интером ". Это будет тяжелый матч", - сказал Сусо.

Сегодня, 17 августа, "Интер" и "Шахтер" встретятся в полуфинальном матче Лиги Европы. Начало в 22:00.