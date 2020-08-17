Заместитель Венедиктовой не вовремя подал е-декларацию, НАПК передало дело в суд
17 августа, 2020, 14:20
Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд административный протокол в отношении заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко
Об этом сообщает пресс-служба НАЗК .
Ему инкриминируют несвоевременное представление декларации.
По признакам несвоевременного уведомления об изменениях в имущественном состоянии составлены два админпротоколы в отношении Александра Слипченко, судьи Апелляционного суда города Киева.
- Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций еще 16 должностных лиц, в том числе 12 заместителей министров.
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