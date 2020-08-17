Заместитель Венедиктовой не вовремя подал е-декларацию, НАПК передало дело в суд

17 августа, 2020, 14:20

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд административный протокол в отношении заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК .

Ему инкриминируют несвоевременное представление декларации.

По признакам несвоевременного уведомления об изменениях в имущественном состоянии составлены два админпротоколы в отношении Александра Слипченко, судьи Апелляционного суда города Киева.