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Espreso.tvОбществоЗаместитель Венедиктовой не вовремя подал е-декларацию, НАПК передало дело в суд

Заместитель Венедиктовой не вовремя подал е-декларацию, НАПК передало дело в суд


фото: gp.gov.ua
Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд административный протокол в отношении заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК .

Ему инкриминируют несвоевременное представление декларации.

По признакам несвоевременного уведомления об изменениях в имущественном состоянии составлены два админпротоколы в отношении Александра Слипченко, судьи Апелляционного суда города Киева.

  • Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций еще 16 должностных лиц, в том числе 12 заместителей министров.
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