Южная Корея станет первой в мире страной, которая введет курсы по искусственному интеллекту для учащихся старших классов

Об этом сообщает Yonhap, передает " Укринформ ".

Первые факультативные уроки должны начаться уже во втором семестре следующего года.

Речь идет о двух предметах, из которых ученики 11-го и 12-го классов смогут выбрать: вводный курс основы искусственного интеллекта или математика искусственного интеллекта.

Отмечается, что Южная Корея станет первой страной в мире, где изучение искусственного интеллекта станет частью учебного процесса в школах.

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