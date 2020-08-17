Южная Корея станет первой в мире страной, которая введет курсы по искусственному интеллекту для учащихся старших классов
17 августа, 2020, 22:30
Министерство образования Южной Кореи вводит в старших классах школ курсы по искусственному интеллекту
Об этом сообщает Yonhap, передает " Укринформ ".
Первые факультативные уроки должны начаться уже во втором семестре следующего года.
Речь идет о двух предметах, из которых ученики 11-го и 12-го классов смогут выбрать: вводный курс основы искусственного интеллекта или математика искусственного интеллекта.
Отмечается, что Южная Корея станет первой страной в мире, где изучение искусственного интеллекта станет частью учебного процесса в школах.
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