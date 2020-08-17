Взрыв в Бейруте: Украина выделила 8,4 млн грн гуманитарной помощи

17 августа, 2020, 13:13

Правительство Украины выделило гуманитарную помощь Ливану, страна пострадала от масштабного взрыва в столице Бейруте

Об этом сообщает Правительственный портал .

Кабмин выделил из резервного фонда 8,4 млн гривен Министерству внутренних дел. МВД вместе с ГСЧС и Национальной гвардией должен закупить и доставить груз гуманитарной помощи в виде лекарств, медицинских изделий и пшеничной муки.

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .

Взрывная волна достигла Кипра , находящегося в 250 км к юго-западу от города.

Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 000 людей без жилья , ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.

В городе вспыхнули антиправительственные протесты .

По данным СМИ, спецслужбы Ливана в июле этого года предупреждали власти страны о взрывчатых веществах в порту Бейрута, которые могут разрушить город.