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Espreso.tvОбществоВзрыв в Бейруте: Украина выделила 8,4 млн грн гуманитарной помощи

Взрыв в Бейруте: Украина выделила 8,4 млн грн гуманитарной помощи


фото: reuters
Правительство Украины выделило гуманитарную помощь Ливану, страна пострадала от масштабного взрыва в столице Бейруте

Об этом сообщает Правительственный портал .

Кабмин выделил из резервного фонда 8,4 млн гривен Министерству внутренних дел. МВД вместе с ГСЧС и Национальной гвардией должен закупить и доставить груз гуманитарной помощи в виде лекарств, медицинских изделий и пшеничной муки.

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