Взрыв в Бейруте: Украина выделила 8,4 млн грн гуманитарной помощи
17 августа, 2020, 13:13
Правительство Украины выделило гуманитарную помощь Ливану, страна пострадала от масштабного взрыва в столице Бейруте
Об этом сообщает Правительственный портал .
Кабмин выделил из резервного фонда 8,4 млн гривен Министерству внутренних дел. МВД вместе с ГСЧС и Национальной гвардией должен закупить и доставить груз гуманитарной помощи в виде лекарств, медицинских изделий и пшеничной муки.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- Взрывная волна достигла Кипра , находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 000 людей без жилья , ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.
- В городе вспыхнули антиправительственные протесты .
- По данным СМИ, спецслужбы Ливана в июле этого года предупреждали власти страны о взрывчатых веществах в порту Бейрута, которые могут разрушить город.
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