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Espreso.tvМирВзрыв в Бейруте: суд выдал ордер на арест главы таможни Ливана

Взрыв в Бейруте: суд выдал ордер на арест главы таможни Ливана

Из-за взрывов в Бейруте суд выдал ордер на арест директора таможенной службы Ливана Бадри Дахера

Об этом сообщает Al Arabiya .

В Ливане суд выдал ордер на арест директора таможенной службы Бадри Дахера.

Найденные документы показали, что чиновник знал о хранении 2750 тонн аммиачной селитры на складе в порту.

Сообщается, что расследование пытается выяснить, почему несмотря на опасность в порту города сохранялось почти 3 тыс. тонн взрывоопасных веществ.

К концу расследования Дахер будет оставаться под стражей.

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