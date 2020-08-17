Взрыв в Бейруте: суд выдал ордер на арест главы таможни Ливана

17 августа, 2020, 19:16

Из-за взрывов в Бейруте суд выдал ордер на арест директора таможенной службы Ливана Бадри Дахера

Об этом сообщает Al Arabiya .

В Ливане суд выдал ордер на арест директора таможенной службы Бадри Дахера.

Найденные документы показали, что чиновник знал о хранении 2750 тонн аммиачной селитры на складе в порту.

Сообщается, что расследование пытается выяснить, почему несмотря на опасность в порту города сохранялось почти 3 тыс. тонн взрывоопасных веществ.

К концу расследования Дахер будет оставаться под стражей.

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.

Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.

Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 000 людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.

По состоянию на 9 августа, число погибших в результате мощного взрыва в порту выросло до 220.

Власти Ливана сообщили, что взрывы в порту Бейрута, нанесли ущерб 8 тыс. зданиям, в том числе пострадали 50 археологических памятников.

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