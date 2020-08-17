Взрыв в Бейруте: помощь пострадавшим украинцам составляет $ 156 на человека, - Енин

17 августа, 2020, 18:19

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что выплата пострадавшим украинцам от взрыва в Бейруте предусмотрена в виде двукратной суммы суточных расходов по стране

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ .

По словам Енина, около 10 украинцев, пострадавших от взрыва в Бейруте, уже получили материальную помощь.

"Ее выплатили. Обидно, но есть определенные ограничения в таких выплатах. Но в случае необходимости, мы готовы предоставить временное жилье украинским гражданам. Мы уже проходили соответствующую практику во время массового возвращения граждан Украины с началом пандемии. Хочу сказать, что в большинстве стран наши послы и консулы, украинское общество оказались достаточно сплоченными и консолидированными", - сообщил он.

Енин подчеркнул, что Кабинетом министров Украины определен размер такой помощи в виде двукратной суммы суточных расходов в стране. В Ливане сумма суточных расходов составляет $ 78.

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