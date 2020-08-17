Взрыв в Бейруте: помощь пострадавшим украинцам составляет $ 156 на человека, - Енин
Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ .
По словам Енина, около 10 украинцев, пострадавших от взрыва в Бейруте, уже получили материальную помощь.
"Ее выплатили. Обидно, но есть определенные ограничения в таких выплатах. Но в случае необходимости, мы готовы предоставить временное жилье украинским гражданам. Мы уже проходили соответствующую практику во время массового возвращения граждан Украины с началом пандемии. Хочу сказать, что в большинстве стран наши послы и консулы, украинское общество оказались достаточно сплоченными и консолидированными", - сообщил он.
Енин подчеркнул, что Кабинетом министров Украины определен размер такой помощи в виде двукратной суммы суточных расходов в стране. В Ливане сумма суточных расходов составляет $ 78.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.
- Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 000 людей без жилья , ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.
- Посольство Украины в Ливане выплатило единовременное пособие 16 пострадавшим от взрыва в Бейруте украинцам.
- Впоследствии, правительство Украины выделило гуманитарную помощь Ливану, страна пострадала от масштабного взрыва в столице Бейруте.
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