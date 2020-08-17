Все три печи остановлены: Белорусский металлургический завод прекратил выпуск продукции вследствие забастовки
17 августа, 2020, 18:05
Белорусский металлургический завод в городе Жлобин прекратил выпуск продукции
Об этом сообщает TUT.BY .
По информации издания, работники БМЗ сообщают, что все три печи остановлены, из них слили металл, "завод затих".
"Печи остановлены под давлением рабочих. Директор у себя, в цехах люди, нижестоящие руководство и профком. Сбор подписей под обращением продолжается, 2000 подписали", - сообщил один из сотрудников предприятия.
- Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
- Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".
- Кроме того, он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "разобраться" с противниками действующей власти
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