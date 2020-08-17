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Espreso.tvОбществоВоенный, которого ранили 13 августа под Песками, вышел из комы

Военный, которого ранили 13 августа под Песками, вышел из комы


фото: procherk.info
Военный, которого госпитализировали в Днепропетровскую областную больницу 13 августа после ранения под Песками, вышел из комы

Об этом рассказал главврач учреждения Сергей Рыженко в комментарии Общественному.

По его словам, специалисты сохранили зрение военному.

"Александр прошел все оперативные вмешательства, к счастью, зрение сохранили и оторванное ухо. Обгоревшее тело - все это надо лечить. Он говорит, дышит самостоятельно, все показатели мы выровняли. Ждем дальнейшего лечения", - сказал Рыженко.

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