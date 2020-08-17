Военный, которого ранили 13 августа под Песками, вышел из комы
17 августа, 2020, 16:01
Военный, которого госпитализировали в Днепропетровскую областную больницу 13 августа после ранения под Песками, вышел из комы
Об этом рассказал главврач учреждения Сергей Рыженко в комментарии Общественному.
По его словам, специалисты сохранили зрение военному.
"Александр прошел все оперативные вмешательства, к счастью, зрение сохранили и оторванное ухо. Обгоревшее тело - все это надо лечить. Он говорит, дышит самостоятельно, все показатели мы выровняли. Ждем дальнейшего лечения", - сказал Рыженко.
- 13 августа в зоне проведения ООС на мине подорвались два военнослужащих, один из них - погиб .
- 13 августа в районе Водяного Донецкой области погиб старший сержант Сергей Похович.
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