Военный, которого ранили 13 августа под Песками, вышел из комы

17 августа, 2020, 16:01

Военный, которого госпитализировали в Днепропетровскую областную больницу 13 августа после ранения под Песками, вышел из комы

Об этом рассказал главврач учреждения Сергей Рыженко в комментарии Общественному.

По его словам, специалисты сохранили зрение военному.

"Александр прошел все оперативные вмешательства, к счастью, зрение сохранили и оторванное ухо. Обгоревшее тело - все это надо лечить. Он говорит, дышит самостоятельно, все показатели мы выровняли. Ждем дальнейшего лечения", - сказал Рыженко.

13 августа в зоне проведения ООС на мине подорвались два военнослужащих, один из них - погиб .

13 августа в районе Водяного Донецкой области погиб старший сержант Сергей Похович.